AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı ve partililerle bir araya geldi. Şen, ahilerin ayağa kalkması gerektiğini belirtti ve Kırşehir'in kaybedecek zamanının olmadığını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir'de bu yıl 36.'sı kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı, partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cacabey Meydanı'nda kitap fuarı ve esnaf gezisinin ardından parti binasına geçti. Şen, yaptığı açıklamada, "Seçimlerin kaybedilmesi bizlere yakışmadı. Geçtiğimiz yerel seçimleri ahilerin kaybetmesi bizlere yakışmadı. Ahiler hiç kaybetmedi. Birinci işimiz ahilerin ayağa kalkmasıdır. Çalışacaklarsa buyursunlar. Şehirlere zerre kadar faydaları yok. Bu şehrin de kaybedecek 5 yılı yoktur" dedi.

Kırşehir'in kaybedecek zamanının olmadığını aktaran Şen, 14 Mayıs seçimlerinde yaşadığı olayı anlattığı açıklamasında, "14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanının yanında durduk ve Cumhurbaşkanının seçimler umurunda değildi. Çünkü kadere inanmıştı bizler kendi kendimizi yerken" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde 2. tur için hesaplamalar yaptıklarını anlatan Şen, "Biz kendimizi yesek de Cumhurbaşkanımız kadere iman etmişti. Gece yarısı bizleri topladı ve ertesi günkü MYK toplantısında gündemin 2024 yılı yerel seçimler olduğunu anlattı" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı istedi Genel Başkan Yardımcısı saz çaldı

Esnaf gezilerinde saz yapım atölyelerini ziyaret eden Şen, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın istediği parçaları çaldı. Şen, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın memleketinde en büyük edebinde susmak olduğunu aktardı. - KIRŞEHİR