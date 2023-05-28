AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: 'AK Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte tüm Türkiye kazanacak'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak, " Ak Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte tüm Türkiye kazanacak" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas ilçesinde bulunan bir okulda 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Tüm milletimiz ve dünyada yaşayan tüm insanlar için hayırlı olsun. Geçen sefer sonuç alsak ikinci kez kimseyi yormasak iyi olurdu. Biz hep böyle düşündük ve onun için gayret ettik ama olmadı. Böyle durumlarda bizim geleneğimizde güzel bir söz var. Vuku bulanda hayır vardır. Bizde "her ne vuku bulmuşsa başımızın üstüne" diyerek ikinci seçimlere yeniden hazırlandık. Dilimiz döndüğünce doğruları ve bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. İnsanları uyarmaya çalıştık. Çok şükür avantajlı ve moralli bir vaziyette ikinci seçimlere geldik. Bir taraftan meclisteki çoğunluğumuz, bir taraftan aradaki oy farkı bizim daha da moralli olmamıza sebep oldu" ifadelerini kullandı.

" Ak Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte tüm Türkiye kazanacak"

Özhaseki, "Rehavete düşmeden de bugün seçim sonuçlarını en iyi şekilde almak içinde gayretimiz oldu. İnşallah bu akşam sonuçlar çıkacak. Çıkan neticede Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak. AK Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte de tüm Türkiye kazanacak. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hiç kimse kendisini kötü hissetmeyecek. Ne kadar politik davranırsa davransın, bize düşmanlıkta ileriye gidenler olursa olsun onların yaşadığı bu ülke coğrafyası kazanmış olacak. bizim içinde önemli olan bu. Bizlerde problemlerimiz neyse onları çözmek için de uzun bir gayrete düşeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ