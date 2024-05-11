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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta depremzede annelerle buluştu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta depremzede annelerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta depremzede annelerle bir araya geldi.

Kaya, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen "Depremde evlatlarını kaybeden annelerimizle buluşuyoruz" programına katıldı.

Buradaki konuşmasında Kaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaya, "Hiçbir sözün deprem sürecindeki duyguları ifade edeceğini düşünmüyorum. Bir annenin kucağında vefat eden evladıyla birlikte günlerce kurtarılmayı beklediği bir depremde gerçekten sözler kifayetsiz kalıyor. Asrın felaketini yaşadığımız o gün bütün Türkiye buradaydı. Bütün Türkiye, tüm imkanlarıyla enkaz altındaki sizin gibi kardeşlerimizi kurtarmak için seferber oldu. Hatta sadece Türkiye değil gönül coğrafyamızdan da başka ülkelerden de arama kurtarma ekipleri buradaydı. Allah bize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın diyorum. Deprem öncesinde Maraş'a sık sık gelip giderdik. Deprem oldu bir ay burada görev yaptık. Teşkilatımızla birlikte seferber olduk. Maraşlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tek yürek olduk. İnanıyorum ki Kahramanmaraş'ımızın güçlü, iradeli, sağlam duruşuyla her zaman, her sorunun üstesinden gelmiş insanları bu zorluğun da üstesinden gelecek." dedi.

Depremlerin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kriz masası kurulduğuna işaret eden Kaya, tüm kurumların deprem bölgesi için seferber olduğunu hatırlattı.

Devletin ve 85 milyon Türk milletinin yüreğinin deprem bölgesi için çarptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Ben, dayanışmamızın, birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasıyla aşamayacağımız sorun olmadığına inanıyorum. Sizleri yıldırmaya çalışanlara inat, biz milletimizle hep el ele, gönül gönüle yürüyen bir anlayışız. Hiç kimsenin de ne Kahramanmaraş'ın ne de başka bir yerin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Depremle vatandaşımızın yanında olmayanlar ara ara kışkırtma provokasyon girişiminde bulunuyorlar. Lütfen onlara geçit vermeyin. Depremde hem devletimiz hem 85 milyon Türk milletinin yüreği bu bölgeyle birlikte çarptı. Sizin için hala 85 milyonun yüreği atıyor. İnşallah milletimizin feraseti, birliği ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Kahramanmaraş'ımızı eskisinden daha huzurlu bir hale getireceğiz."

Programda, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz da selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Politika

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