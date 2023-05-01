AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Türkiye Yüzyılı kadınların ve ailelerin yüzyılı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların ve ailelerin yüzyılı olacağını belirterek, 'Kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılamadığı, inancından, yaşam tarzından dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiği bir Türkiye'den bugünlere geldik. Türkiye son 20 yılda çok büyük mücadeleler verdi ve ciddi mesafe katetti. Kız çocuklarımıza ve kadınlara, ellerinden alınan haklarını biz teslim ettik' dedi.

SAMSUN Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların ve ailelerin yüzyılı olacağını belirterek, "Kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılamadığı, inancından, yaşam tarzından dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiği bir Türkiye'den bugünlere geldik. Türkiye son 20 yılda çok büyük mücadeleler verdi ve ciddi mesafe katetti. Kız çocuklarımıza ve kadınlara, ellerinden alınan haklarını biz teslim ettik" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İlkadım ilçesinde düzenlenen Kadın Seçmen Buluşması'na katıldı. Türkiye Yüzyılı'nın kadınların ve ailelerin yüzyılı olacağını ifade eden Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak toplumun tüm kesimlerinin hayatına dokunan çok sayıda düzenleme yaptık. Reform niteliğinde adımlar attık. Kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılamadığı, inancından, yaşam tarzından dolayı genç kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrildiği bir Türkiye'den bugünlere geldik. Türkiye son 20 yılda çok büyük mücadeleler verdi ve ciddi mesafe katetti. Kız çocuklarımıza ve kadınlara, ellerinden alınan haklarını biz teslim ettik. Bugün üniversitede okuyan kız çocuklarımızın oranı erkekleri geride bırakmış durumdadır. Bugün kızlarımızın ve kadınların her türlü hakkını özgürce kullanabildiği, siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımı önünde hiçbir engelin kalmadığı bir döneme geldik" diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun'un kadınlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine kasteden her türlü girişim karşısında dimdik durduğunu ve bunlara geçit vermediğini söyleyen Karaaslan, "Samsun 1919'da Milli Mücadele'de atılan ilk adımla Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda tarihi bir görev üstlenmişti. İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e dil uzatanlara, bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara, bu ülkenin kazanımlarını heba etme çabasında olanlara kadınların ve Samsun'un esaslı bir ders vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.