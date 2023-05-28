AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, oyunu Samsun'da kullandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu Samsun'un Atakum ilçesinde kullandı.

Karaaslan, oy vermek için Atatürk Ortaokulu'na geldi. Oyunu 1136 numaralı sandıkta kullanan Karaaslan, sandık kurullarındaki görevlilere başarı diledi.

On beş gün aradan sonra yeniden sandık başına gittiklerini hatırlatan Karaaslan, "Bugün sandık başında inşallah büyük bir demokratik olgunluğun sandığa yansıdığı, aynı zamanda bir demokrasi şöleni olarak ifade edebileceğimiz bir gün yaşanacak. Milletimiz, memleketimiz, vatanımız için, geleceğimiz için inşallah en hayırlı şekilde sonuçlanacak. Biz de az önce Türkiye'nin geleceği bir istikrarın ve güvenin devamlılığı için oyumuzu kullandık." dedi.

Karaaslan'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.