AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Salıpazarı'nda partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları ile sandık kurulu üyeleriyle bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta tarihte yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

Yapılan her seçimin önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Ama 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler bugüne kadar yapılan seçimlerden çok daha önemli. Karşı karşıya kaldığımız diğer ittifakın kimlerle ortaklık kurduğunu, vatan millet düşmanlarının nasıl bu ittifakı desteklediğini ben söylemiyorum. Dağlardan terörist başlarının gönderdiği videolar söylüyor. Yurt dışına kaçan vatan hainleri, '15 Mayıs'ta geliyoruz' diyorlar. Kurdukları ittifakın hangi pazarlıkları yaptığını kendileri itiraf ediyor. 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanı'mız, vatanımız, bayrağımız ve geleceğiz için çok önemlidir. O yüzden hepimizin sorumluluğu çok büyüktür." dedi.

Samsun için çok güçlü ekipleri olduğunu anlatan Karaaslan, "Başta Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un Samsun'a gelmesi, inşallah şehrimizin ticarette, sanayide, yatırımlarla ve projelerle çok daha hızlı yol almasını sağlayacak. Bu güçlü kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı birinci turda çok güçlü destekle cumhurbaşkanı seçeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, bir iş yerinin açılışına katıldı.