AK Parti'li Kandemir: Vanlı hemşehrilerimiz, sandıklarda bize sahip çıkın

AK Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Van'da 2023'te muhteşem bir zafer bekliyoruz. Son seçimlerde, Van tarihinde aldığımız en yüksek oylardan bir tanesini aldık. Ama istiyoruz ki; 2023'te teşkilatımızın bu cansiparane mücadelesi Türkiye'de, bölgede verdiğimiz gayrete şahitlik eden Vanlı hemşehrilerimiz, sandıklarda bize sahip çıksın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanlığı Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katılacağı partisinin Van İl Başkanlığı istişare toplantısı için kente geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Türkmenoğlu ve partililerce karşılanan Kandemir, daha sonra il başkanlığına geldi. Parti binası önünde kendisini meşalelerle karşılayan partilililere hitap eden Kandemir, Van'ın sadece bölgenin değil; aynı zamanda ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Van'ı ayrı sevdiklerini yineleyen Kandemir "Ülke olarak sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor zamanlar var. Bunun farkındayız. Bunları çözmek için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Van'da İl Başkanı'mın başkanlığında güzel bir teşkilatımız var. Belediyelerimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla el ele vereceğiz, hemşehrilerimize anlatacağız. İstiyoruz ki; Van'da Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı ağırlayalım. Teşkilatımızın müthiş bir mücadele verdiğini görüyorum" ifadelerini kullandı. Kandemir, daha sonra partisinin basına kapalı istişare toplantısına katıldı.