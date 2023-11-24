AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Türkiye adeta uçurumun kenarından dönmüş

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "28 Mayıs sonrası bir kere daha gördük ki Türkiye adeta uçurumun kenarından dönmüş"

ELAZIĞ - Cumhur İttifakı olarak seçimlere çok iddialı hazırlandıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "28 Mayıs sonrası özellikle rakip siyasi partilerin kendi içerisinde tartışmalardan ve ortaya dökülenlerden bir kere daha gördük ki Türkiye gerçekten de adeta uçurumun kenarından dönmüş" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kandemir, Cumhur İttifakı olarak seçimlere iddialı olarak hazırlandıklarını belirterek, yerel seçimlerde destek beklediklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı birlikteliğine vurgu yapan Kandemir, "Arzu ediyoruz ki AK Parti belediyeciliği, AK Parti bayrağı Türkiye'nin birçok yerinde dalgalansın, Cumhur İttifakı anlayışı ülkemizin pek çok yerinde inşallah hizmet etme fırsatı bulsun. Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere çok iddialı hazırlanıyoruz. Biz milletimize hizmet için yola çıkmış ve değer üzerinden siyaset yapan bir birlikteliğiz. Birlikteliği muhafaza etmek suretiyle Türkiye'nin her yerinde bir anlayışı hayata geçirip millete hizmet etmeye devam edelim istiyoruz. 14 ve 28 Mayıs'ta milletimiz omuzumuza ağır bir sorumluluk yükledi. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etme siyaset anlayışını tüm Türkiye'de devam ettirelim istiyoruz. 28 Mayıs sonrası özellikle rakip siyasi partilerin kendi içerisinde tartışmalardan ve ortaya dökülenlerden bir kere daha gördük ki Türkiye gerçekten de adeta uçurumun kenarından dönmüş. Biz değer birlikteliği ve anlayış birlikteliği ile siyaset yapan siyaseti böyle okuyan bir siyasal hareketiz. Bu yerel seçimlerde de milletin gönüllerine talibiz, fırsat verirlerse hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah milletimiz ile el ele Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadrolarımız ile bambaşka bir Türkiye inşa edelim" dedi.

Toplantıya, Kandemir'in yanı sıra Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörleri Mahmut Eminmollaoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Selim Gültekin, Zeynep Gül Yılmaz ile partililer katıldı.