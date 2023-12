AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Belediyecilik işi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin işi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Belediyecilik işi ne muhalefetin ne de CHP'nin, belediyecilik işi Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'nin işi"

"Kaybettiğimiz seneleri geri almak istiyoruz"

YOZGAT - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Türkiye son beş senede özellikle İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde gördü ki belediyecilik işi muhalefetinde CHP'nin de işi değil. Belediyecilik işi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin işi. Bu illerde kaybettiğimiz seneleri biz geri almak istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yozgat'ta partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Kandemir, yılbaşına kadar tüm illerde AK Parti adaylarının açıklanacağını söyledi.

"Biz bu emanete talibiz"

Kandemir, "Rabbim nasip ederse Cumhurbaşkanımız da Cuma namazı çıkışında ifade etti. Yılbaşına kalmadan inşallah şehirlerimizde adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. Fakat biz Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak çok büyük bir heyecanla büyük bir titizlikle seçimlere hazırlanıyoruz. Bir yandan teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız, bakanlarımız, MKYK üyesi arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında zaten sahada gayret gösteriyorlar, mücadele ediyorlar. AK Parti seçim partisi değil AK Parti bütün kadrolarıyla her an sokakta olan, milletvekillerinden, belediye başkanlarına, teşkilatlarından, kadın gençlik kollarına sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla bizim için aslında bu toplantılar bir rutin. Ama bu değerlendirmelerde arkadaşlarımızın kanaatlerini, görüşlerini bir kere daha tetkik etme imkanımız oluyor. İnanıyoruz ki Türkiye'nin her köşesinde, her yanında, her sokağında AK Parti'yi destekleyen vatandaşlarımız bir kere daha bu seçimde de huzurlarına çıktığımızda emaneti bize verirler. Biz bu emanete talibiz" dedi.

" Türkiye'nin dört bir tarafında elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Türkiye'nin dört bir tarafında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Kandemir, " Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz, önümüzdeki beş sene de hükümet olarak hizmet edeceğimiz milletimize yerelde de bir marka haline gelmiş AK Parti belediyeciliği anlayışını götürelim. Milletimiz teveccüh gösterir eğer bu imkanı bize verirse Türkiye'nin dört bir tarafında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye son beş senede gördü ki özellikle İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde belediyecilik işi muhalefetin, CHP'nin işi değil. Belediyecilik işi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin işi. Biz diğer illerde kaybettiğimiz seneleri geri almak istiyoruz. Tabi ki Yozgat bu manada çok şanslı. AK Parti siyasetinde hem yetiştirdiği nitelikli, kaliteli isimlerin gayretleri hem de milletvekili arkadaşlarımızın olağanüstü bir gayretleriyle AK Parti siyasetinin hükümetimizin en çok yatırım yaptığı belediyecilik anlamında da güzel işlere imza atılmış bir şehrimiz. Daha güzeline talibiz, daha güzelini yapmak için heyecanlıyız. Hem heyecanımız hem hayalimiz hem de arzumuz ve şevkimiz var. Bütün kadrolarımızla milletimizin huzuruna bir kere daha çıkacağız. İnşallah onların teveccüh göstermesiyle bu imkanı bize verirlerse hizmet kervanına yenilerini koyarak mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.