AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA