AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Yeni anayasa referandumla milletin onayından geçmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni yapılacak anayasanın, Meclis'te 400 ve üzeri bir sayıyla kabul edilse dahi referandumla milletin onayından geçmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni yapılacak anayasanın, Meclis'te 400 ve üzeri bir sayıyla kabul edilse dahi referandumla milletin onayından geçmesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, AA muhabirinin, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa üzerinde birkaç yıldır çalışıldığını, hazırlanan taslağın gözden geçirildiğini ve metnin okunduğunu belirten Yazıcı, taslağın, dile getirilen eksikler ve önerilerle madde madde yeniden ele alındığını dile getirdi.

Anayasanın değiştirilmesinin, her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğuna işaret eden Yazıcı, "Çünkü anayasalar çok önemli bir işlev gören normlar bütünü. Anayasa, bir ülkenin tabiri caizse makinesidir. Devletin aygıtları, çalışmaları, görev ve yetkilerinin belirlendiği, herkesi bağlayan, kişilerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, diğer yasama faaliyetlerinin dikkate alması gerektiği bir üst norm, metin." dedi.

Hayati Yazıcı, anayasanın, egemenliğin sahibi olan millet tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Egemenlik millete ait, anayasayı da millet yapar. Kendi hak ve hukukunun güvence altına alınması, devlet organlarının işleyişi, devlet birey ilişkileri, bunu yapmak millete ait. Anayasa yapmak vazgeçilmez, devredilmez bir millet hakkıdır. Buna herhalde itiraz edecek kimse yok. Millet bu hakkını kullanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 1921, 1924, 1961 anayasaları ile mevcut 1982 Anayasasının, ya olağanüstü dönemlerde ya farklı kompozisyonlarda ya da darbeler sonucu darbeciler tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Mevcut Anayasa'da 23 kez değişiklik yapıldığını, bu kapsamda 70-80 maddenin değiştirildiğini hatırlatan Yazıcı, Anayasa'nın "yamalı bohça"ya dönüştüğünü belirtti.

"Millet bu hakkı kullanabilmeli"

Milletin, anayasa yapma hakkını kullanabilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Siyaset yapanlar, siyasi aktörler de milletin bu hakkını kullanmasına imkan sağlayacak bir alan, bir zemin oluşturmalı. Anayasa'nın Meclis'ten geçmesi sayısal verilere bağlı. Bu sayısal veriler itibarıyla da Cumhur İttifakı tek başına yeterli değil. Mutlaka diğer partilerin desteğini alması lazım.

Referandum düzeyinde olursa 360, referandumsuz sınır 400 ve üzeri. Ama bir anayasa değişikliğinin, baştan sona bir anayasa yazımının, referanduma götürülmeden yürürlüğe konulması düşünülemez. Mutlaka referanduma gitmesi gerekiyor. Arzu ederiz 400'e çıksın, ama yine referanduma gitsin, ihtiyari referanduma gitsin. A'dan Z'ye yazılmış yeni bir anayasanın mutlaka referanduma götürülüp, milletin onayından geçmesi lazım. Çünkü o hak millete ait, milletin onu kullanması lazım."

Yazıcı, yeni anayasa taslak metninde madde sayısının 100'ün üzerinde olduğunu vurguladı.

Ak Parti'li Yazıcı, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklamalara ilişkin ise "İlk 4 maddeyle hiç kimsenin sorunu yok ki." diye konuştu.