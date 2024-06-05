AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan Anayasa Mahkemesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasal norm düzeyinde düzenlenmiş bir görev ve yetkinin veya anayasada yer alan herhangi bir konunun iptal davasına konu olabilmesi, edilmesi mümkün değildir. Bu kurala göre ' Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisini iptal etti' denmesi dayanaksızdır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından, AYM'nin dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını ve bu konuda gündeme gelen tartışmaları değerlendirdi.

Paylaşımında, "Anayasal norm düzeyinde düzenlenmiş bir görev ve yetkinin veya anayasada yer alan herhangi bir konunun iptal davasına konu olabilmesi, edilmesi mümkün değildir. Bu kurala göre 'AYM, Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisini iptal etti' denmesi dayanaksızdır." ifadesini kullanan Yazıcı, ilgili anayasa maddesini anımsattı.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"130/6'da yer alan rektör atama kuralı şöyledir: 'Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre, rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.' 16 Nisan 2017 günü yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle daha önce çıkarılmış kanunların değişen anayasaya uyumunu sağlamak amacıyla Meclis, çıkardığı kanunla o zamanki Bakanlar Kuruluna yetki vermiş, bu yetki kanununa dayanan Bakanlar Kurulu, 703 sayılı KHK'yi çıkarmıştır.

İşte Anayasa Mahkemesi'nde dava konusu yapılan, sözü geçen KHK'nin bazı maddeleridir. Anayasa Mahkemesi'nin, rektör atamalarıyla ilgili iptal ettiği husus; 'Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisini içeren düzenleme, KHK ile değil, Anayasa madde 130/6'da ifade olunduğu üzere 'kanunla' yapılmış olması, Anayasal gerekliliktir' demektedir. Hükmün özü ve esası bundan ibarettir."