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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, resmi dairede dua tartışmasına tepki gösterdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Karşıyaka'da bir nikah memurunun, nikah öncesi yapılmak istenen duaya izin vermediği iddiasına ilişkin tepki gösterdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Resmi dairede dua olmaz diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "'Resmi dairede dua olmaz diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti." ifadesini kullandı.

Dağ, İzmir Karşıyaka'da bir nikah memurunun, nikah öncesi yapılmak istenen duaya izin vermediği iddiasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"'Resmi dairede dua olmaz diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti" ifadesini kullanan Dağ, paylaşımında "Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir." değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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