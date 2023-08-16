AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Muhalefetin birlik havası dağıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gümüşhane'de yaptığı açıklamada muhalefetin seçimden önceki birlik havasının dağıldığını belirtti. Dağ, muhalefetin millete güven vermeyen bir siyasi yapı olduğunu ifade etti ve seçim sürecinde sahte anketler ve söylemler üzerinden kazanmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, PKK ile FETÖ ile iş tutmanın ve LGBT sapkınlığına alan açmanın milletin teveccühünü kazanamayacağını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir dizi etkinlik için geldiği Gümüşhane'de muhalefetin seçimden önceki birlik havasının dağıldığını dile getirerek "Karşımızda millete güven vermeyen bir siyasi bir yapı var. Biz seçim öncesinde bunlar seçimden sonra dağılacaklar demiştik, nitekim gördüğünüz gibi dağıldılar, un ufak oldular" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, '2023 Şehir Buluşmaları' etkinliği kapsamında Gümüşhane'ye geldi. Sema Doğan Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, muhalefete yüklendi.

"Aday mısınız diyenlere, adayım demedim yola çıktım derler"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Yola çıkıyorum" ifadesini eleştirerek muhalefete yüklenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizler siyasi arenayı laf ve algı üretme merkezi olarak görmeyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Rakip siyasi parti temsilcileri böyle görsün böyle yapmaya devam etsin. Derdimiz millet ve memlekete faydalı işler ortaya koyabilmektir. Türkiye'ye hizmet etmek ve icraat noktasında 80 yılda kazandırılamayanları 20 yıla sığdıran bir iktidarız. Ancak bakıyoruz karışımızdaki siyasi rakiplerimiz ilk günden itibaren yalan algı ve şahsi menfaat düzenine kurulu bir politika izliyor. Bizim derdimiz millete hizmet CHP'nin derdi makam sevdasıdır. Önce değişim diyerek yola çıkarlar baktılar değişimden bir şey çıkmazsa bu sefer mevcut belediye başkanı iken aday açıklamak zorunda kalırlar. Aday mısınız diyenlere de adayım demedim yola çıktım derler daha İstanbul'a yola yeni çıkmış mevcut bir belediye başkanı gibi bir durumda karşı karşıya kaldığımızı da Türkiye siyaseti bu sayede görmüş oldu. Aramızdaki en büyük farklardan biri de işin doğrusu şudur, birileri hizmet üretir, birileri doğrunun peşindedir, hakikatin peşindedir. Birileri de sadece laf üreterek gündemde kalmaya çalışır" dedi.

"Bunlar iktidar olursa birbirlerini yemeye devam ederler"

Muhalefetin millete güven vermediğinin altını çizen AK Partili Dağ, "Rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar. Karşımızda millete güven vermeyen bir siyasi bir yapı var. Bizde seçim öncesinde bunlar seçimden sonra dağılacaklar demiştik, nitekim gördüğünüz gibi dağıldılar, un ufak oldular. Seçim sürecinde sahte anketler ve söylemler üzerinden kazanıyoruz dediler kaybettiler. Göreceksiniz yerel seçim sürecinde de yine sahte anketlerle bir takım algılarla aynı şeyi yapacaklar ittifak kuruyoruz diyecekler, seçimden sonra da yine birbirlerini suçlayacaklar. Aslında biz karşımızdaki ittifaka bunun için şükran borçluyuz. Çünkü seçimden önce defalarca bunlar birleriyle kavga ederler. Şundan sahte bir şekilde birbirlerine seviyormuş muhabbet duyuyormuş gibi yapıyorlar. Eğer bunlar seçimi kazanıp iktidar olurlarsa birbirlerini yemeye devam ederler, birbirlerini yerler. Açıkçası bizim bu söylediğimizi daha iktidar olmadan yaşattıkları için biz kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

"PKK ile FETÖ ile iş tutmanın LGBT sapkınlığına alan açmakla milletin teveccühünü kazanamazsınız"

Muhalefetin seçimi kaybettiği halde sürekli birbirini suçladığını dile getiren AK Partili Hamza Dağ, "Seçimden sonra meclis oluştu, komisyon başkanları oluştu, bakanlar kurulu oluştu, bakan yardımcıları atandı, genel müdürler atandı, valiler kararnamesi çıktı, emniyet müdürleri kararnamesi çıktı. Bir tarafta birbiriyle hiçbir şekilde pazarlığa girmeyen bir ittifak öbür tarafta da seçim kaybettiği halde birbirlerini sürekli suçlayan hem kendi parti içinde CHP içinde hem de ittifak içinde. Bir gün DEVA partisi çıkıyor bir şey söylüyor öbür gün Gelecek Partisi başkanı çıkıp başka bir şey söylüyor, hep birbirlerini suçlayan bir süreç. Hiç kimsenin bilmediği birbirlerinin dahi bilmediği 3 bakanlık ve MİT başkanlığının verildiği bir parti. Bunlar Allah muhafaza, zaten Allah nasip etmedi hepimizin ciddi mücadeleleri oldu bunların iktidar olabilme ihtimalini bir düşünün bu durumda ülkemizi ne büyük bir tehlikeden işin doğrusu kurtardığımızı görmüş oluyoruz. Değerli dava arkadaşlarım biz ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bir gün onlar da inşallah PKK ile FETÖ ile iş tutmanın, sosyal terörizm LGBT sapkınlığına alan açmanın milletimizin teveccühünü kazanmama sebebi olduğunu anlayacaklar" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE