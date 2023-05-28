AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de oy kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı.

Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ile oy kullanma işlemi için Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'ndeki Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi.

Oy kullanacağı 2147 numaralı sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Dağ, kimliğini ibraz ederek oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Dağ, seçimlerin vatana, millete ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

2023 yılı başlarken dünyada, Türkiye'deki seçimlerin büyük önem taşıyacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla buradan çıkacak olan netice dünya açısından da önem arz ediyor. Dünya için de hayırlı olsun diyoruz. İnşallah istikrarın devamı hepimizin arzusu, isteği. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."