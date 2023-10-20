AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: İsrail, Filistin'e Soykırım Uyguluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, 'İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır.' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, " İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir vicdanlı yüreğin, İsrail ile Filistin arasında yaşananları savaş olarak nitelendiremeyeceğini vurguladı.

Hamza Dağ şunları kaydetti:

"İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır. İsrail'e ve bu mezalime destek veren köhne zihinlere karşı daima dünyanın gören gözü, duyan kulağı olacak, uygulanan zulme sessiz kalmayacağız."