AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekilin polis ekiplerine hakaretine tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' demesine tepki göstererek, 'Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' demesine tepki göstererek, "Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki'nin polis ekiplerine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP'li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir." - ANKARA