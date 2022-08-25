AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kitap fuarı kapsamında yapılan söyleşilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar hakkında kullanılan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kitap fuarı kapsamında yapılan söyleşilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar hakkında kullanılan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin Buca İlçe Başkanlığını ziyaret eden Hamza Dağ, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dağ, muhalefet cephesinin "küçük görme", "ötekileştirme" ve "tehdit" dilini yoğun şekilde kullanmaya devam ettiğini gözlemlediklerini söyledi. Edremit'te düzenlenen 5. Kitap Fuarı'nda da bu dilin kullanıldığını kaydeden Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"Edremit'te kitap fuarı adı altında, güya bilim üzerinden yol alarak hem CHP'li belediyenin organize ettiği bir yerde hem de CHP'li siyasetçilerin hem Cumhurbaşkanı'mıza hem bakanlarımıza, milletvekillerimize tehdit diliyle sürekli yargılanmaktan bahsettiklerini görüyoruz. Helalleşme diyen CHP'nin gerçek zihniyeti aslında bu organizasyonlarla ortaya çıkıyor. Orada siyasiler, hukukun önüne geçip, hukukun yerine geçip yargılanmaktan bahsediyorlar. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. 20 senedir bu millete sadece ve sadece hizmet ettik, 20 sene daha hizmet edeceğiz bu zihniyete karşı. Helalleşmekten bahsedenler, önlerine imkan geldiğinde hesaplaşmaktan ya da yargılamaktan bahsediyorlar. Bu tehdit diline pabuç bırakacak halimiz yok. Bu tehdit dilini vatandaşımız da gayet iyi bir şekilde görüyor."

Şarkıcı Gülşen'in sözleri

Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine de değinen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bir sanatçı diye ifade edilen, aslında sanatıyla hiç gündem olmayan, sürekli verdiği siyasi mesajlarla gündem olan bir kişinin yapmış olduğu açıklama, toplumumuzun önemli bir kesimini ciddi anlamda rencide etmiştir. İmam hatipler dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar, bundan sonra da olmaya da devam edecekler ve ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurmuş olduğu okullarda yetişmiş insanlardır. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bu anlamda bu ülkeye sadece ve sadece bu millete hizmet etmeyi düşünen insanlardır."

Kılıçdaroğlu'na açıklama yapma çağrısı

Gülşen'in sözlerinin istihza, küçük düşürme ve ötekileştirme içerdiğini ve bunu kınadıklarını, yargıda da bu konuda işlem başlatıldığını hatırlatan Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Hem bu tehdit dili noktasındaki hareketlerde hem de istihza içeren şeylerde ki bugünkü açıklamalara baktığımızda espri olarak nitelendirenler var ama bu bir espri değildir, bu toplumun bir kesimini küçük görmeye ilişkin bir mantıktır. Onun için de öyle espri deyip geçiştirilecek bir nokta değildir. Muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çağrımız şudur: Siz bu tehdit dilinin ve bu küçük görme dilinin neresindesiniz? Önünde misiniz, arkasında mısınız, yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? Bununla ilgili bir açıklama da ortaya koyarsanız helalleşmeniz gerçekten samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur."

Hamza Dağ'a AK Parti Buca İlçe Başkanlığındaki ziyaretine İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.