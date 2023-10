AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den cesaret dolu konuşma

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizler, son kaleye yani ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı 'topunuz gelin' diyen cesaretin yanındayız. İnşallah bu yoldan ve inançtan sapmayacağız." dedi.

Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu buluşmada Türkiye'nin en büyük gönül hareketi olarak yerlerini aldıklarını söyledi.

AK Parti olarak, 11,5 milyondan fazla üyeyle partiye gönül veren tüm vatandaşlarla büyük ve çok güçlü bir aile olduklarını belirten Kandemir, bu ailenin hep büyüdüğünü, genişlediğini, birbirine sımsıkı bağlandığını kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin partisi olma şerefiyle ayakta durduğunu belirten Kandemir, bugün de bu ihlas ve inançla yola devam ettiklerini vurguladı.

Şimdi önlerinde, girecekleri ilk seçimmiş gibi heyecanlandıkları ve çalışacakları yeni bir sürecin olduğuna işaret eden Kandemir, "Allah'ın izniyle, milletimizin inancıyla önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de teşkilatlarımızın gayretiyle büyük bir mücadele vereceğiz. Tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her fırsatı, her dakikayı, her mekanı, hayallerimizi, Türkiye sevdamızı gönüllere nakşetmek için değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kandemir, bu anlayışla yerel seçimlerde çok çalışacaklarının altını çizerek, tüm teşkilatlarla omuz omuza vererek, AK Parti'nin şanlı tarihine nice zaferler eklemek için hazır ve kararlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin "geçilmez" denilen, yıkılmaz sanılan tüm tabularını tek tek ortadan kaldıran bir liderle yol yürüdüklerini vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:

"Bizler, son kaleye yani ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı 'topunuz gelin' diyen cesaretin yanındayız. Dünyanın gözünün içine baka baka 'dünyanın beşten büyük olduğunu' haykıran, her türlü bedbahtlara karşı adalet ve merhametin timsali olan bir liderin izindeyiz. İnşallah bu yoldan ve inançtan sapmayacağız. Kim Türkiye'yi küçültmeye ya da düşürmeye kastederse kastetsin, dimdik durmaya devam edeceğiz."

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye gönül vermiş, emek sarf etmiş olanları saygıyla, şükranla ve minnetle anan Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanından Kongreye gelen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.