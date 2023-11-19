AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Aydın Türkiye'ye bambaşka bir bahar yaşatacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Aydın'da yapılan AK Parti İl Başkanlığı hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Aydın'ın hak ettiği yönetimi alması ve Türkiye'ye yeni bir dönem yaşatılması gerektiğini belirtti. Kandemir, Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ederek Aydın'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlere ilişkin, "Aydın böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Hep birlikte inşallah sadece Aydın'dan değil, buradan yaktığımız meşale ile Türkiye'ye bambaşka bir bahar yaşatacağız" dedi.

Kandemir, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi.

Cumhur İttifakı olarak heyecanlı olduklarını aktaran Kandemir, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra seçimi kaybedenlerin pazarlıklarının ortaya çıktığını, koltuk için nelerin feda edildiğinin görüldüğünü anlattı.

Kandemir, şöyle devam etti:

"Oysa bizler Cumhur İttifakı'nın temsilcileri, AK Parti siyasi hareketi değerler üzerinden siyaset yapan bir hareket. Biz değerlerin etrafında toplanan bir siyasi hareketiz. Bu binada konuşulacak. Bu binaya gelip giden arkadaşlarımızın söyleyecekleri, talepleri, beklentileri, tartışmaları hep bir değer üzerinden olacaktır. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Biz milletimizin gönlünden her ne geçiyorsa, zihninde her ne var ise onu konuşuruz. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim 'yeter ki iktidar bizim olsun' diye kirli pazarlıkların içine girmeyiz. Aydınlının bunu gördüğünü düşünüyoruz ve inşallah yerel seçimlerde de gereğini yapacağına inanıyoruz. Çok güçlü geliyoruz. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle birbirimize yaslanarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki şu heyecanı muhafaza edelim. "

" Türkiye'ye bambaşka bir bahar yaşatacağız"

Güzel binalarda oturmanın değil içinde neyin konuşulduğunun önemli olduğuna dikkati çeken Kandemir, şunları kaydetti:

"Vakti geldi artık. Aydın böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Hep birlikte inşallah sadece Aydın'dan değil, buradan yaktığımız meşale ile Türkiye'ye bambaşka bir bahar yaşatacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın o günün başlayan heyecanını 31 Mart'ta zirveye ulaştıracak, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracak, ekip olarak gayret gösterecek ve mücadele edeceğiz. Aydın'da ilçelerin her birini Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Ama inşallah 31 Mart akşamı Büyükşehir Belediyesine girecek kaldığımız yerden Aydınlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de ilk günkü aşk ile Aydın'a hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.