AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Yaptıkları görüşmeleri, kurdukları ittifakları bile milletten gizlemeye çalışan bir masadan derde deva sonuç olmaz, millete bir hizmet çıkmaz." dedi.

Ala, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde partisinin seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, milletin 20 yılı aşkın süredir Ak Parti'yi desteklemesiyle Türkiye'nin bütün saldırıları bertaraf ettiğini söyledi.

Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıdıklarını belirten Ala, "Şimdi 'Pazarda problem var' diyorlar. Kardeşler Hazar'daki problemi çözen bir Türkiye pazardaki problemi çözemez mi? Hazar Denizi'nin kıyısındaki kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın problemini beraber çözdük. 20 yıldır Türkiye'yi çok güzel bir yerlere getirdik." diye konuştu.

Ala, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin 150'den fazla ülkeye yardım yaptığını vurguladı.

Başka ülkelerde insanlar perişan olurken Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında herkesin hizmet aldığını dile getiren Ala, "Dünya ne yapacağını bilmezken biz dünyaya yardım ettik salgın döneminde. Dünyada meydana gelen bu pandemiden dolayı ortaya çıkmış büyük problemler var, onların da içeriye yansıması oluyor ve biz onları da yöneterek yolumuza devam ediyoruz. Dikkat ederseniz bir problem çıktığında hemen arkasından bir çözüm getiriyoruz. Daha da fazlasını yapıp Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Efkan Ala, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra Türkiye'nin önünü açmak ve ülkeye istikrarlı bir yönetimi hediye etmek için çalıştığını anlattı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Ala, şöyle devam etti:

"Karşı taraf ne yapıyor? 1,5 yıl oturdular, konuştular, dağıldılar. Sonra bir kişi, 1,5 günde masayı tekmeledi, darmadağın etti ve kalktılar dediler ki 'Bu masa meğer ittifak masası değilmiş.' ya neymiş? Kendi tabirleriyle 'Kumar masasıymış.' İki gün sonra ne oldu da 'kumar masası' dediğin yere tekrar oturdun? Hangi pazarlıklar döndü? Siyaset milletten saklı gizli yapılmaz. Siyasette şeffaflık en önemli enstrümandır. Kardeşim sen oraya oturdun. Şimdi perde kalktı ki perdenin altında bir de HDP varmış. Sen aylardır, yıllardır 'yok' diyordun? Yaptıkları görüşmeleri, kurdukları ittifakları bile milletten gizlemeye çalışan bir masadan derde deva sonuç olmaz, millete bir hizmet çıkmaz. Milletin önünü bu masa açamaz çünkü kendisi sürekli problem üretiyor."

Enerjiyle ilgili gelişmelere değinen Ala, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'nin elinde olmayan nükleer enerji platformunu Putin'le beraber Cumhurbaşkanı'mız açınca dönüyoruz Türkiye'ye diyoruz ki 'Evet bir problemini çözdük.' Doğal gazı bulup Türkiye'ye dönüyoruz, 'Bir problemini çözdük' diyoruz ve bir sene ücretsiz evlere vereceğiz. Bunlar bir araya geldiğinden beri size 'Problem çözdük' dediği şeylere bir bakın. Kendi aralarında bir problem üretiyorlar, bir ihtilaf çıkarıyorlar, sonra onu çözüyorlar. Dönüp büyük bir iş başarmış gibi millete bunu söylüyorlar. Benim senin masanın arkasında ne çevirdiğinden ne haberim var ne de beni ilgilendiriyor. Bana ne? Sen benim hangi problemimi çözdün? Onun için o masa problem masası, problem üretir ve kendi arasında ürettiği problemi de 'Sizin sorununuzu çözdük' diye çıkar söyler. Bu taraftaki masa yani Cumhur İttifakı 20 yıldır milletle ittifak yaptı. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin problemlerini çözerek yoluna devam ediyor."

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona eren programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile partililer katıldı.