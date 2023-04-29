AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: 'Türkiye'nin kalkınması geçmişteki 20 yılın 3-4 katı daha fazla olabilir'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluşunun 10'uncu yılında, 20'nci yılında tökezletmeye çalışanlar yine aynı kişilerdi. Bunlar 60'larda, 70'lerde, 80'lerde ve en son 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Bunlar birbirinin devamıdır. İnşallah bu millet bundan sonra bunlara bu fırsatı vermeyecektir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Aydın'da il başkanlığını ziyaret etti. Partisinin Aydın'da yaptığı seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Demiröz, gazetecilerle bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Demiröz'ü parti binasında AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile partililer karşıladı. Demiröz yaptığı açıklamada, " Türkiye'de bir gerçek var. Tüm kardeşlerimiz 'Gümbür gümbür geliyoruz' diyor. Başka oluşumların hiçbir şansı yok. Türkiye'nin geçmişini bilen ve 2000'li yıllardaki Türkiye ile 2023 yılındaki Türkiye'yi mukayese eden herkes nereden nereye geldiğini çok güzel bir şekilde görmüş, bilmiş ve kendilerini bundan sonraki Türkiye yüzyılı için hazırlamıştır. Türkiye'de son 20 yılda yapılan yatırımlarla tüm altyapı yatırımları tamamlanmıştır. Altyapı yatırımları geriye dönüşü uzun süreli olması gereken şeylerdir. Almanya yaş ortalaması 51'lerin üzerinde olan bir ülke. Binasından tutun da yaptığı yatırımları, yaşlanmış durumdadır. Ama Türkiye tam tersine yaş ortalaması 29-30'dur ve tüm altyapı yatırımları da yenidir" ifadelerini kullandı.

Demiröz, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin kalkınması geçmişteki 20 yılın 3-4 katı daha fazla olabilir. Her türlü olumsuzluklara rağmen dünyada birinci veya ikinci en büyük büyüme sayısını yakalayan Türkiye bundan sonra inşallah çok daha rahat büyüyecektir. Şuna inanın ki dünyada 3 liderden bahsediliyor. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Çin ve Rusya liderleridir. Parmakla gösterilecek bir devlet liderimiz varken, maalesef bazı kaynaklar başarısız ve devrilmesi gereken bir lider olarak göstermeye çalıştı. Bunların kim olduklarını biliyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin kalkınmasını, bölgesinde küresel bir güç olan Türkiye'nin dünyada güç sahibi olmasını engellemeye çalışanlardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluşunun 10'uncu yılında, 20'nci yılında tökezletmeye çalışanlar yine aynı kişilerdi. Bunlar 60'larda, 70'lerde, 80'lerde ve en son 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Bunlar birbirinin devamıdır. İnşallah bu millet bundan sonra bunlara bu fırsatı vermeyecektir" diye konuştu.