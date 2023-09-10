AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan CHP'nin 100. yıl videosunda Türk mücahitler yerine EOKA'cı...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanıldığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 100. yılı sebebiyle bir video yayımladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanıldığını ifade etti. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan CHP'nin 100. yıl videosunda Türk mücahitler yerine EOKA'cı teröristlerin görseli yer almış. Bu hata sehven mi yoksa kasten mi yapıldı bilemiyoruz. Ama CHP'nin bu hataları yanlış dirhemle doğru ölçü olmayacağını göstermektedir. 100'üncü yılında 'yüz karası' bir paylaşıma imza atan CHP, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Allah CHP'yi yönetenlere akıl, fikir, izan, milli şuur ve tarih bilinci nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA