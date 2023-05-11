AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de muhtarlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki muhtarlarla bir araya geldi.

Dağ, kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, girdikleri her seçimi kazandıklarını, bu seçimde de kazanan taraf olacaklarına inandığını söyledi.

İktidarlarının ilk dönemlerinde yollar, hastaneler, okullar gibi konuları çözdüklerini anlatan Dağ, 15 Temmuz'dan sonra da savunma sanayisi alanında büyük bir atılımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjinin neredeyse tamamını dışarıdan aldığını hatırlatan Dağ, enerjiyi millileştirmek adına yapılması gereken en önemli işin "yenilenebilir enerji" kaynaklarından faydalanmak olduğunu ve bu konuda da önemli bir mesafe alındığını dile getirdi.

Enerji arama faaliyetlerine değinen Dağ, "Özellikle Karadeniz'deki doğal gazın sisteme girmesi... 2024-2025 yıllarında inşallah yüzde 30, yüzde 40 doğal gaz ihtiyacımızı, Karadeniz doğal gazından sağlar hale geleceğiz. Rize'ye doğru, Artvin'e doğru, açıklarda da tespitler var. Onların da şu anda araştırma, arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gabar'dan 10 gün önce bir "müjde" geldiğini kaydeden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ortalama günde 850 bin varil petrol tüketiyoruz ülke olarak. Bunun bugüne kadar 80 bin varilini kendimiz üretiyorduk. Şimdi sadece Gabar'da 100 bin varil petrol üretir hale geliyoruz. Yani bizim tükettiğimiz petrolün dörtte birini üretir noktaya Gabar'la beraber gelmiş oluyoruz. Bölgemizden gelecek yeni müjdeler bize şunu da gösterecek, bu terörün neden kaynaklandığı, terörü bu ülkenin başına birilerinin neden bela ettiğini gösteren en net durum olacak."

Cudi ile Tendürek'in de enerjiyle anılır hale geleceğini belirten Dağ, "Enerjiyle ismini duymaya başladığımızda terörün 40 yıldır bu ülkenin başına neden bela edildiğini, daha net bir şekilde anlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerji konusuna da dikkati çeken Dağ, "Akkuyu bittiğinde tüm Türkiye'nin enerjisinin, elektrik enerjisinin yüzde 10'unu karşılar noktaya gelecek. Yusufeli Barajı bitti, yılda 5 milyar Türk lirası dışarıya ödemiş olduğumuz parayı ödemez hale geleceğiz." diye konuştu.

Savunma sanayisinde milliliği sağladıkları gibi enerjide de milliliği sağlayacaklarını vurgulayan Dağ, "Bunu da sağladıktan sonra Allah'ın izniyle bu ülkenin önünde artık hiç kimse duramaz. Ekonomi kırılgan olmaz. Birileri ekonomiye kendi kafalarına göre operasyon çekemez. Zaten gördükleri bu. Bizim gidişat noktamızı gayet iyi bir şekilde görüyorlar. Onu gördükleri için bizi buradan nasıl engelleyebilirler, ona bakıyorlar." görüşünü paylaştı.