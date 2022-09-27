AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'nin hazırladığı rapora tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ," CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ," CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ' Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ' Raporuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.

Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız.

Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır.

"Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu." - ANKARA