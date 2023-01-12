AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'li Özel'e tepki Politika Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin "Özgür Özel, 'Can güvenliği' imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı'nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Hamza Dağ AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'li Özel'e tepki - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.