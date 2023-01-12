AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'li Özel'e tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin "Özgür Özel, 'Can güvenliği' imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı'nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli" ifadelerini kullandı. - ANKARA