AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ, "AK Parti'nin 22. yılı ana sloganı 'AK Parti hep 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olacaktır. Bu slogan ile AK Parti'nin birlerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadan sürekli yenilenen taze bir kurumsal karakteri ve diri kadrolulara sahip olduğu tekraren ortaya koymuştur" dedi.

AK Parti Genel Başkanı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dağ, 17 Ağustos 1999'daki yaşanan depremlerin halen hafızlarda canlı olduğunu belirtti. AK Parti'nin kuruluşu dönümü nedeniyle 24 Ağustos'ta düzenlenecek programa ilişkin bilgiler veren Dağ, AK Parti 14 Ağustos 2001 milletin silesinden doğmuştur. Aydınlığa açık karanlığa kapalı diyerek siyasi arenadaki yerini almıştır. Siyasi, sosyolojik ekonomik istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu bir dönemde milletin yegane umudu olan Partimiz Recep Tayyip Erdoğan Artık bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eski gibi olmayacak sözünü verdik. Hamdolsun 21 yıl sonra da hiçbir şey artık Türkiye'de eskisi gibi olmadı. Nice vazifeler zaferleri geride bıraktığımız 22 yıl boyunca milletimizin her derdine dokunma başarısını gösterdik. Bu başarı sağlanmasında on binlerce isimsiz kahraman ve büyük AK Parti ailesinin nice fertleri sorumluluk almıştır. Alıyor, almaya da devam edecek" diye konuştu.

"AK Parti Türkiye siyasetinde birlikteliği, kardeşliğin ve vefanın temsilcisi olarak varlığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir"

'AK Parti Türkiye siyasetinde birlikteliği, kardeşliğin ve vefanın temsilcisi olarak varlığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir' diyen Dağ, "Bu vefa yalnızca ilk akla geldiğindeki gibi insanın insana gösterdiği bir vefa değildir. Bu vefa aynı zamanda tarihimize, ülkemize, doğamıza, milletimize ve değerlerimize karşı gösterdiğimiz vefadır. 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceğimiz programda bu anlayış ve yaklaşımdan işler görecektir. Bakanlığımız, MYK, MKYK üyelerimiz, eski dönem ve mevcut milletvekillerimiz, önceki dönem MYK üyelerimiz Kurulu üyelerimiz, büyükşehir ve il başkanlarımız, İl Kadın ve Gençlik Kolları ve MKYK üyelerimiz ve teşkilatımızın da içinde bulunacağı programı inşallah 24 Ağustos'ta icra edeceğiz. 22. yılı ana sloganı 'AK Parti hep 22 yaşında doğrular için hep iş başında' olacaktır. Bu slogan ile AK Parti'nin birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadan sürekli yenilenen taze bir kurumsal karakteri ve diri kadrolara sahip olduğu tekraren ortaya koymuştur. 2023 seçimlerinde malumunuz olduğu üzere temamızı 'doğru ve doğruluk' üzerine tesis etmiştik. Bu noktada 'doğru zaman doğru adam, doğru adam ile yola devam. Doğru adımlarla yola devam. Doğrusu AK Parti, doğrusu Cumhur İttifakı gibi düşünce ittifakı gibi sloganlar kullanmıştık. 24 Ağustos'ta da bu anlayışın devamı olarak hem doğruyu ve doğruluğu hem de henüz hem karanlığa bir nokta belirlemiş olduk. İnşallah 7 Ekim'de gerçekleştireceğimiz kongrede ortaya koyacağımız konseptle bir nevi yerel seçimlerin başlangıcında kampanya başlangıcında orada vermiş olacağız. Programımızda fidan ve orman teması kullanılacaktır. Tüm davetlilere inşallah birer tane fidan hediye edilecektir. Bu bir fidan her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir semboldür. Hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiye taşımaktadır. AK Parti'nin iktidarda süre içerisinde yaptığı işin her biri birer gurur işaretidir. Bizler 20 yıldır görev başında olduğumuz her günü berekete dönüşmesi için milletimizi bize emanet ettiği bir fidan olarak görüyoruz. Dağıtacağımız fidanlar ile her daim umudu ve bereketin diri ve canlı tutma heyecanımızı ifade edeceğiz. 21 yıl önce bu ülkede bir lider her türlü zor şartlar içerisinde siyasette yeni fidanlar, o fidanlar büyüdü. Büyük bir ormana nitelikli kadrolara dönüştü. 2023 seçimlerinde yeniden milletimizin teveccühünü kazanmamızın ardından yeni dönemde inşallah yeni fidanlar dikiyoruz. Zamanla bu fidanlarının her biri her hizmet hem de icraat hem de kadro yönünden geliştiğini, yeni ormanlara dönüştüğünü görmüş oluruz. Programımızın başında AK Parti'nin Türkiye siyasetindeki 20. Yılını gösteren bir video gösteri olacaktır. Ardından Mayıs 2023 seçimlerinde kampanya sürecinde kullanmış olduğumuz şartla icra edilecek. Cumhurbaşkanımızın hitabı ile programımız sona erecektir" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde çok büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

AK Parti'nin 20 yıl iktidarda olması dünya siyasi tarihine örnek teşkil edecek güçlü bir hikaye yazıklarını ifade eden Dağ, "AK Parti olarak 20 yıl iktidarda dünya siyasi tarihine örnek teşkil edecek güçlü bir hikaye yazdık. ve yazmaya devam edeceğiz. Anadolu ihtilali vahşetiyle tarihe geçen bir süreci bizi getirdiği noktada ülkemizde çok büyük bir zihniyet devrimi de gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'AK Parti'nin en büyük başarısı şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır'. Liderimizin özgürlüğünü ortaya koyduğumuz ve birçok altyapı ve üstyapı projesi ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de dokunmadık insan devlet eliyle gönül kazanmadık kesim bırakmamış olmamızla hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de millet ve devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır. Tüm mega projelerin yanı sıra sosyolojik travmaların artık geride kalmasını sağlayan bu başarı Türkiye'yi ve milletimizi güçlendiren ve büyüten bir can suyu olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Türkiye'ye demokratik millete duyduğu sevda son olarak işte yirmi sekiz Mayıs seçimlerde milletimizin nezdinde karşılık bulmuştur. Milletimiz doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK Parti diyerek Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir görev daha yetki vermiştir. İnşallah daha uzun sürede bu ülkeye iktidar vazifeleri de inşallah olacaktır. Kurulduğu ilk günden itibaren partimize bir son tüketim tarihi vermeye ve ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Onlar bilmedir ki AK Parti henüz 22 yaşındadır. ve bu ülkede bulutları yeşerttiği, millete hizmet ettiği sürdüreceğiz" dedi.

Bir gazetecinin 'Önümüzdeki süreçte değişimler devam edecek mi?' sorusuna ise Dağ ise şu şekilde cevap verdi:

"Biz 3 dönem kuralımızı tüzüğümüze koyduk. Partilerinde sürekli yenilenmesini önemli olduğunu görüyoruz. Tabii ki siyasi partilerde yenilenme tecrübelenme dinamikliğin bir arada olması bir husustur. İnşallah 7 Ekim'de hem de sonraki süreçlerde bu değişimleri mantıklı ve doğru bir şekilde inşallah görmeye devam edeceğiz. Bu AK Parti'nin Türkiye siyasetine kazandırmış olduğu önemli olaylardan birisidir. CHP'de 7 dönemdir milletvekilliği yapanlar var." - ANKARA