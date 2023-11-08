AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Şehircilik Zirvesi'nde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Üsküdar'da düzenlenen Şehircilik Zirvesi'nde konuşma yaptı. Karaaslan, Türkiye'nin sürdürülebilir şehirler üzerine çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca Filistin'deki duruma da değinen Karaaslan, Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün geldiğimiz noktada artık biz daha kimlikli, risklerini bilen ve yönetebilen, dirençli aynı zamanda mimarisiyle özgün, estetik, bütün kaynaklarını tüketmeden kullanabilen, sürdürülebilir şehirler üzerine inşallah hep birlikte çalışmaya, politika üretmeye, onları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2023 Şehircilik Zirvesi"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, Filistin'de yaşananlara dikkati çeken Karaaslan, bu anlamlı günde herkesin yüreğinde, zihninde Gazze'nin olduğunu söyledi.

Filistin'de binalar yıkılmış olsa dahi imanların, inançların, mücadele ruhlarının yıkılmadığını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bir şehir böyle büyük bir işgal ve zulüm altındayken de hiçbirimiz herhalde böyle içimiz ferah, yüreğimiz rahat bir şekilde de bu tartışmaları yapamayız. Çünkü biz inanıyoruz ki savaşsız, adaletli ve insan onuruna yakışan şekilde yaşamak herkesin hakkı. Sadece Batı'nın değil, sadece belli ülkelerin değil. Bugün ne yazık ki Filistinli kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, İsrail'in insan haklarına, bütün insanlık değerlerine aykırı bu saldırıları karşısında hepimiz Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgede yürüttüğü diplomatik çabalara değinen Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz orada kalıcı ateşkesin hayata geçirilmesi için Türkiye olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yardım tırlarımızı gönderiyoruz. Uçaklarımızı, sağlık personellerimizi, doktorlarımızı gönderdik. Her durumda, her şartta hem diplomasinin bütün yollarını deneyerek hem de ülke olarak elimizden geleni ardımıza koymadan insanlığın görmezden geldiği bu vahşet karşısında bizler Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in yanında, Gazze'nin yanında, Kudüs'ün yanında olmaya devam edeceğiz."

"İstanbul büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, şehrin dört duvar binalardan oluşan bir alan olmadığını, böyle olması halinde bugün şehirlerin ruhundan bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin kendileri için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Karaaslan, israf etmeme noktasında gayret gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmaları hatırlatarak, "Bir yandan 11 şehrimizde 300 binden fazla konutun inşaatını yaparken, bir yandan mevcuttaki şehirlerimizin de risklerini görerek onlar için önlemler alıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Karaaslan, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli her ne olursa olsun' diyerek başlattığı bir kentsel dönüşüm hamlesi var biliyorsunuz. Bugün bizlerin bunun da devamının sağlanması için, İstanbul'da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden belediyeyi AK Parti ile birlikte buluşturarak, bu sürece çok önemli bir ivme kazandırarak devam ettirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydederek, "Bugün geldiğimiz noktada artık biz daha kimlikli, risklerini bilen ve yönetebilen, dirençli, aynı zamanda mimarisiyle özgün, estetik, bütün kaynaklarını tüketmeden kullanabilen, sürdürülebilir şehirler üzerine inşallah hep birlikte çalışmaya, politika üretmeye, onları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, "ulaşım", "su yönetimi ve kuraklık", "deprem ve kentsel dönüşüm" konuları tartışıldı.