AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor kazasının yıl dönümünde mesaj yayımladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle andı.

Trafik kazasının üzerinden 35 yıl geçtiğini hatırlatan Karaaslan, "Kaza yalnızca Samsun'u değil, futbol camiasını ve tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye sevk etti. Bu acıyı, üzerinden geçen 35 yıla rağmen bir kez daha yaşıyoruz. Kuruluşundan bu yana sayısız başarı kazanarak taraftarlarına ve şehrimize büyük sevinç yaşatan Samsunspor'umuz, yöneticilerin, teknik ekibin, sporcuların inanç ve gayretleriyle başarılarına yenilerini katmak üzere mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar dileyerek, "Geçmişten bugüne Türk futboluna önemli isimler kazandıran Samsunspor'umuzun kırmızı beyaz renklerine siyahı kattığı o elim kazanın yıl dönümünde ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasında bulundu.???