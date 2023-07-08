AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Genç İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Karaaslan, Türkiye'nin siyaseten önemli bir dönem geçirdiğini ve gençlere, genç iş insanlarına ve genç fikirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayraktepe Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin siyaseten çok önemli bir dönem geçirdiğini, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin büyük bir zaferle sonuçlandığını söyledi.

Sadece kendileri için değil, demokrasi açısından da Türkiye'nin çok önemli bir eşikten geçtiğini belirten Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam etme iradesinin, Meclis tarafından büyük oranda desteklendiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla bizler öncelikle hem bu konudaki desteğinizden hem de önümüzde adını 'Türkiye Yüzyılı' olarak koyduğumuz yeni süreçte gençlere, genç iş insanlarına ve genç fikirlere çok büyük ihtiyaç duyuyoruz, bu nedenle sizlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim döneminin kendileri adına iki şey ifade ettiğini dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi elbette siyasi ilişkilerimizi kurmaktı. Diğer etabı da hepimiz kendi seçim bölgelerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde farklı derneklerle bir araya gelerek, farklı insanları tanıyarak, farklı iş gruplarıyla sıklıkla görüşerek bundan sonraki yol haritamızı belirleyecek çok önemli temasları gerçekleştirdik. Seçimin hemen ardından toplumun farklı kesimlerine yönelik birçok uygulamanın hayata geçmiş olmasının ardında aslında sahadan aldığımız doğru bilginin en üst düzeylere kadar yansımış olması geliyor. Gelecek 5 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok farklı noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu noktada çok sık bir araya gelmek, arayıp sormak, istişare etmek, iletişim halinde olmak çok önemli diye düşünüyorum. Sizler de bu iletişimin her zaman önemli bir parçası oldunuz."

Karaaslan, Samsun'da yeni iş alanları açacak önemli hamleler yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizde en çok ihtiyaç duyulan üretim kapasitesini, yatırımı, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretimi artırmak suretiyle ihracatınızı artıracak, daha çok istihdam sağlayacak ve yeni iş alanları açacak çok önemli hamleler yaptık. Bunlardan biri yeni oluşturduğumuz organize sanayi bölgesi. Burası, Samsun'un kaderinde önemli bir sıçrama tahtası olacağına inandığımız bir yatırımdır. Dolayısıyla bugün artık hayata geçme noktasında hiçbir sorun kalmadı. İnşallah yatırımcılardan karakterini aldığımız büyük, yüksek teknolojiye sahip ihracatımızın artmasına vesile olacak. Yatırımları, şehrimizde kapasitelerini artırmak suretiyle hayata geçireceğiz. Bu, daha çok iş olanağı, daha çok gencin daha çok alanda kendini göstermesi demek. Bu da kentimizde çok büyük bir katma değer oluşturmuş olacak."