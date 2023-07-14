AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan 15 Temmuz'u Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Karaaslan, mesajında, milli iradeyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ihanete asla geçit vermeyen Türk milletinin cesareti ve kararlılığıyla başarısız olmasının 7. yılında şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnetle andığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, milli iradeyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ihanete asla geçit vermeyen Türk milletinin cesareti ve kararlılığıyla başarısız olmasının 7. yılında şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnetle andığını belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da vatan sevdası ve bayrak aşkıyla hareket ettiğini vurgulayan Karaaslan, "15 Temmuz akşamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet eden çağrısıyla caddeleri, sokakları doldurarak hainlerin tüm hesaplarını bozan milletimiz, yediden yetmişe, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ihanetin önünde set olmuştur. Vatan sevdasıyla, bayrak aşkıyla bir olan yürekler, canları pahasına istiklalimizi, istikbalimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunmuş, 15 Temmuz darbecilerin en büyük mağlubiyeti, Ömer Halisdemirlerin, Sevgi Yeşilyurtların, Batuhan Erginlerin, Cennet Yiğitlerin, Abdullah Tayyip Olçokların, söz konusu vatan olunca hiç düşünmeden canından vazgeçen, vatan uğruna destan yazan aziz milletimizin ise zaferi olmuştur." ifadesini kullandı.

Karaaslan, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 81 ilde demokrasi nöbetleri başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin canlarıyla ve kanlarıyla vatan kıldığı bu topraklarda istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere verdiğimiz güçlü bir mesaj olmuştur. Bizler, tıpkı dün olduğu gibi bugün de şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkabilmek, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz. 15 Temmuz'da yürüyüşümüzü durdurmak isteyenlere fırsat vermeyen milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı başlatmış, şahlanış dönemi ile kararlılığını ortaya koymuştur."

Türkiye'nin kendisine sınır çizmek isteyen tüm odaklara, kriz, kaos ve çatışmalarla önünü kesmek isteyenlere, terörden medet umanlara tarihin her döneminde devleti ve milletiyle gereken cevabı verdiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün de tüm terör örgütleriyle, uzantılarıyla, illegal yapılarla ve bu örgütlerin destekçileriyle mücadelemiz kararlı şekilde sürmektedir. Yakın tarihimizin bu alçak darbe girişiminde vatanı ve demokrasiyi savunurken toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, darbecilerin tanklarına, toplarına, uçaklarına, mermilerine karşı koyan aziz milletimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Demokrasinin, vatanın, milletin kahramanları olan gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaktır."??????????????