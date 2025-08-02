AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: " Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda İsrail propagandasının bir uzantısı olarak görülür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika