AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika