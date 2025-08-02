AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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