AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına katılan Büyükgümüş, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takıldığını hatırlatan Büyükgümüş, Yalova'nın ilk kadın milletvekilinin yanında ilk kadın belediye başkanıyla beraber olacakları için gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Partisinin 24. yaş gününü kutladıkları dönemde CHP'nin genel başkan düzeyinde iftira siyasetini takip ettiğini gördüklerini belirten Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Çok büyük iddialarla yarını işaret edildiği basın açıklamasıyla tam bir fiyaskonun yaşandığı bir tabloyu ibretle seyrettik. CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan, siyaset üretemeyeceğini düşünen bir anlayışla hayretle karşı karşıyayız. İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmaları karşısında bir itirafçı, CHP nezdinde sıklıkla gündeme getirildi ve türlü iftiralarla yaptığı itiraflar ele alındı. Bizler de hayretle bunları basından takip ettik ama geldiğimiz noktada bu iftiracı, yalancı olarak adlandırdıkları kişinin bir söylemine sahip çıkarak ki onunda bir sefer başka söylediğini diğer sefer başka söylediğini yine adli kayıtlardan öğreniyoruz. Gördüğümüz tablo karşısında bu sefer buna sarılarak AK Partimizi itham edip bühtan ihraç etmeye kalktığını görüyoruz."

Büyükgümüş, siyasi partilerin hizmet yarışı yapması gereken kurumlar olması gerektiğini belirterek, kendilerinin de bunu böyle bildiklerini anlattı.

CHP'nin hizmet yarışının tam tersi davranışlar sergilediğini kaydeden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik kim daha büyük bir yalan atacak, bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz. Bu bir siyasi parti için adeta bünyeye girmiş bir kurt niteliğindedir ve kendi içinde erimeye, çürümeye adeta CHP son sürat devam etmektedir. Ülkemizin, demokrasimizin geleceği için bunu önemli bir tehlike olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böylesine esir alınmış ve tek amacı gayreti bir yolsuzluk çetesini aklamak şeklinde üzülerek söylüyorum olmamalı."

CHP'den istifa eden Altınova Belediye Meclis Üyesi Gazi Yılmaz'ın rozetinin takılması ve fotoğraf çekimiyle son bulan toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer katıldı.