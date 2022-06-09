AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz Zonguldak'ta - Haberler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz Zonguldak'ta

AK Parti Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz, Zonguldak Belediye başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

Ak Parti Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz, Zonguldak Belediye başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun merkez ilçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz; Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Başkanı Zeki Tosun Belediye binası önünde ziyaret anısına toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yılmaz ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Teşkilatta ilgili bir istişare toplantısı yaptık. Belediyemize baktık, şehrimizi hafif yokladık, güzel belediyecilik çalışmalarını gördük. Zonguldak daha da güzelleşiyor her geçen gün ben buna inanıyorum. Belediye başkanımız burayı çok daha muhteşem, çok daha güzel bir hale getirme konusunda ki çalışmalarını neticelendirecektir. Zonguldak güzel bir yer ve daha da güzel bir Zonguldak ortaya çıkıyor, onu görmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Selim Alan Ali İhsan Su Zonguldak AK Parti Politika Haberler

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