AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin yarışa sonuna kadar devam etmesini açıkça isterdiklerini söyledi. Yavuz ayrıca, cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı olmadığını belirtti ve yurt dışındaki oyların sayımı hakkında bilgi verdi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, " Muharrem İnce'nin yarışa sonuna kadar devam etmesini açıkça isterdik. Pusula netleşmiştir, kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok" dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Pazar günü inşallah sonucu göreceğiz. Belki en son sorulacak; hiç sorulmadan şimdiden söyleyeyim. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağıya olmayacağını öngörüyorum. Yine AK Parti'nin oylarının da bir önceki seçimde, 2018'i kastederek söylüyorum; AK Parti'nin alacağı oy oranının da bir öncekinden daha aşağıya olmayacağını bize gösteriyor" diye konuştu.'YURT DIŞI OYLARINDA KATILIM ARTTI'Yavuz, 55 bin 440 binada oy kullanılacağını belirterek, "Sandık sayımız ise 202 bin 735 ama bunun içinde hem cezaevi hem seyyar sandık hem de yurt dışındaki sandıklar da var. Yine 64 milyon 202 bin 65 de seçmenimiz var. Yine bunun içinde de yurt dışı seçmenimiz de var. Yurt dışı seçimleri gerçekleşti. Sandıklar kapandı 9 Mayıs itibarıyla. Yurt dışında seçimler bitti ama gümrüklerde devam ediyor. Gümrüklerdeki oylar da 14 Mayıs akşamı saat 17.00'ye kadar devam edecek. O da yine Ankara Ticaret Odası'ndaki o salona gelecek. Sayım, Türkiye'deki sayımla aynı şekilde başlayacak. Yurt dışındaki oylar bir silsileyle geldi. Bir merkeze alındı. O merkezin kapısına kilitler takıldı. Her bir parti, kilidi de kendisi getirmek suretiyle taktı. Çok güvenli bir şekilde onlar saklanıyor. Yurt dışındaki oylarımızda, katılım anlamında bir artış var. Geçen dönem yüzde 50 katılım vardı. Bu sefer ayın 9'una kadar yüzde 53 oldu. Gümrüklerden gelen oylarla birlikte yüzde 55'i zorlayacak bir oranı öngörüyoruz. Bu da çok önemli bir artış" ifadelerini kullandı.'CUMHURBAŞKANIMIZ HERKESTEN ÖNCE BİLECEK'Yavuz, basın toplantısı yaptığı salonun seçim günü 'Sonuç Alım Sistemi Salonu' olarak kullanılacağını ifade ederek, "Burası ne yapmak istiyor? Seçimlerin sonuçlarını Türkiye'de ilk önce öğrenmek istiyoruz. Biz iddia ediyoruz, bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek. Hakeza biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz. Bir, seçim sonuçlarının erken alınması için bu mekanizma kuruluyor. İkinci olarak da 'Seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmasın' diye bir sistemimiz var. Biz sandığın başındaki arkadaşlarımızdan daha sandık sonuç tutanağı alınmadan; başka partileri izliyorum, sandık sonuç tutanağını alacaklar, ilçelerine getirecekler ya da okuldan girecekler. Biz o zaman seçimlerin sonuçlarını öğrenmiş oluyoruz zaten. Bizim daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan önce, görevlilerimiz daha o çetele tutulurken her bir arkadaşımıza verdiğimiz çizelgeleri dolduracak. Hemen orada daha okunurken pusulalar, daha sonuç bağlanmadan, imzalar atılmadan bizim arkadaşlarımız onları 'Sonuç Alım Sistemi'ne girecek ve biz bunu öğrenmiş olacağız" diye konuştu.'YSK'NIN TAKDİRİNE BIRAKMAK İSTİYORUM'Yavuz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle yurt dışında kullanılan oylarla ilgili soruya, şu yanıtı verdi: "Aslında demokrasinin güzelliği, çokça adayın olması. Birçok adayın ortaya çıkması ve birlikte yarışması. Bu demokrasimizin güzelliklerinden. Dolayısıyla biz Muharrem İnce'nin bu yarışa sonuna kadar devam etmesini açıkça isterdik. Çünkü bu şekliyle, birtakım linç girişimleri sonucu veya linç girişimlerinin de yansımasıyla belki bu şekilde geri çekilmeyi hiçbirimiz arzu etmezdik. Doğru bulmayız bunu ama bir şekilde pusula basıldı. Oy verildi yurt dışında. Şimdi de bu pusulaya göre oy verilecek. Pusula netleşmiştir, kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki verilen oylar ne olacak; diyelim ki, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti. İtirazını yaptı, 'Ben artık istifa ediyorum' dedi. Sonuçta sayılırken bu oylar ne olacak? Bu sistem yeni kuruldu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Böyle bir problem ilk kez bu sistemde ortaya çıkıyor. Bu sorduğunuz hususa ilişkin çok açık ve net bir hüküm olmaması sebebiyle bir net hükme varmayı doğru görmüyorum. YSK'nın takdirine bırakmak istiyorum."
Yavuz, 'Muharrem İnce'ye verilmiş oylarda sandık müşahitlerinize ne diyeceksiniz' sorusuna, "Orada öyle geçecek ama sonradan ne olacak onu göreceğiz. O ortaya çıkacak, YSK'ya kadar gidecek ve YSK nihai kararını verecek" dedi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023