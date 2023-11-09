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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.