AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika