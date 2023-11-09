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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep...

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Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimler için aday müracaatlarının bugün başladığını, müracaatlar için ücret talep edilmeyeceğini, yapılan bağışların Gazze'ye gönderileceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ali İhsan Yavuz AK Parti Gazze Politika Haberler

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