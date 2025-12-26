AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım- Medya Başkanı Faruk Acar, "Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım- Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye'nin son 25 yılda ulusal ve uluslararası alanda önemli sınamalardan geçtiğini ve ciddi reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, bu süreçte farklı toplumsal kesimlerin önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, millet ve devletin birlikteliğiyle hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz. AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır." - ANKARA