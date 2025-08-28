AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Geride kalan 11 yılda Türkiye, vesayet zincirlerini kırdı, demokrasisini ve milli bağımsızlığını pekiştirdi. Bugün Türkiye, dünyada sözünü dinleten, bölgesinde yön veren bir ülke olarak yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"11 yıl önce milletimizin iradesi, Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan halk oyuyla buluşturdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi tarihimiz yeni bir evreye geçti; sandığın gücüyle milletin iradesi en güçlü şekilde temsil edildi. Geride kalan 11 yılda Türkiye, vesayet zincirlerini kırdı; demokrasisini ve milli bağımsızlığını pekiştirdi. Bugün Türkiye, dünyada sözünü dinleten, bölgesinde yön veren bir ülke olarak yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. Milletimizin doğrudan iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanlığı sisteminin 11. yıl dönümü kutlu olsun."