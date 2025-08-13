AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "(Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çercioğlu'nun AK Parti'ye katıldığı iddiası) Farklı partilerden farklı...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu'nun Ak Parti'ye katıldığı iddialarına ilişkin, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partinin 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. İnan, AK Parti'nin kuruluşunu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde genel merkezde Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanlarıyla, kadın kolları başkanlarıyla, genç kolları başkanlarıyla, milletvekilleriyle kutlayacaklarını söyledi. 24 sene içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 81 ilde sağlıktan teknolojiye tüm bakanlıklarla kalem kalem büyük icraatlar kazandırdıklarını belirten İnan, "Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız liderliğinde beş kat büyüttük. AK Partimizin 14 Ağustos 2001 itibarıyla 10 oyla başlayan yolculuğu, en son seçimlerde 28 milyona varan bir oy teveccühüne kavuştu. Bizi bugünlere kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde onca hükümetleri bize kurduran aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar bu kutlu partimizin çatısı altında görev yapan herkese, önceki dönem il gençlik kolları başkanlarımıza, önceki dönem il başkanlarımıza, kadın kolları teşkilatlarımıza ve vefat eden teşkilat mensuplarımız dahil olmak üzere tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin hamurunu milletin yoğurduğunu ifade eden İnan, "Kurucularımız Türk siyasetine AK Parti'nin tabelasını astı ve 24 sene içerisinde AK Parti dünya siyasetinin sarsılmaz markası oldu. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında da bir markaydı, 2001 yılında da Türk siyasetinin markasıydı. Bugün 2025 yılında dünya siyasetinin sarsılmaz markası olarak milletimize hizmet etmeye devam ediyor. AK Parti tüm kadrolarıyla birlikte önümüzdeki tüm süreçlerde Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlanıyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar ise, şunları söyledi:

"24 yıldır 7 gün 24 saat çalışmalarımızla oluşturduğumuz ve 24 ayar altın değerindeki doğum günümüzü kutlamak üzere bu yaşın da hayırlara vesile olmasını dileyeceğimiz ve yarın yine bu salonda ve AK Partimizin diğer kongre salonunda bazı içerikleri sizlerle paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız genel başkanlık sıfatıyla 24'üncü yaşı ilk günkü aşkla kutlayan özel bir değerlendirme yapacaktır. Şunu net olarak söyleyelim, AK Parti her ne kadar 24'üncü yaşına girecek olsa da 18'lik bir yerde durduğunu ve bu heyecanla, bu dinamizmle, azmimizle yol arkadaşlarımızla birlikte önemli bir süreci atlattığımızın farkında olarak gündemimize hakim bir şekilde projelerimizi, eser siyasetini ve aynı zamanda Türkiye'de sadece eser siyaseti değil vesayetlerle ve karanlığa kapalı olan, aydınlığa açık olan formatını sürdürmeye devam edecek, vizyonunu sürdürmeye devam edecektir."

AK Parti'nin kuruluşuna ilişkin bilgiler veren Acar, "Biz yarın itibarıyla 24 yılın hikayesini 'birlik ve kardeşliğin hikayesi' olarak konumlandırdık. Yarın öncelikle Cumhurbaşkanımız salona teşrif ettikten sonra diğer misafirlerimiz aslında misafir değil, ev sahiplerimiz, tüm Türkiye'nin her yerinden il başkanlarımız, ana kademe gençlik ve kadın kolları dahil olmak üzere genişletilmiş il başkanlarımız toplantısıyla birlikte burada milletvekillerimiz, kabinemiz, kurucularımız, yani ev sahiplerimizi burada ağırlarken bir belgesel filmimiz olacak. 24 yılın hikayesini anlatabildiğimiz bir belgesel filmi olacak. Daha sonrasında ben salonu selamlayacağım. Cumhurbaşkanımızın sözlerini, hikayemizi, başrolünü dinlemek üzere hepimiz hazır bulunmuş olacağız. Daha sonrasında da bugün ve dün kamuoyunda sizlerin de merak ettiği üzere bazı katılımlarımız olacak ve AK Partimizin büyüdüğünü gösteren bu katılımlar yarın itibarıyla salonda bir şekilde karşılık bulacaktır diye teknik olarak arka planı da paylaşmış olalım. AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir millet hareketi. Dolayısıyla sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24. yaşın diğerlerinden farklı olarak şunu belki paylaşmakta fayda var. 25'inci yıla kadar ilk kez biz bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın startı verilecek olan bu kampanyanın arka planında 25'inci yani çeyrek asrı deviren bir partinin 25 yıldır neler yaptığını, Türkiye'de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, milyonlarca bir sürü dokunuşu, eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız. Pozitif gündemlerle Türkiye'nin de pozitif gündemlerine eşlik edeceğimiz bir AK Parti formu üzerinden açıkçası bir süreç başlamış olacak bizim için" ifadelerini kullandı.

"Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim"

Bir gazetecinin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu'nun AK Parti'ye katıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Acar, "Tabii yarın itibarıyla bunu şu anda burada kamuoyunda değerlendirmek üzerine ben genel bir çerçeve için paylaştım. Kişiler üzerinden yaklaşımı rozet merasiminde sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim size" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika