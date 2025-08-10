Faruk Acar: Erdoğan, 11 Yıldır Milletin Güvenini Temsil Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ediyor" dedi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014'te milletimiz, sandıkta tarihi bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ediyor. Geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyoruz" ifadelerine yer verdi.