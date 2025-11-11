AK Parti genel başkan yardımcılarından düşen askeri kargo uçağına ilişkin paylaşımlar

AK Parti genel başkan yardımcıları, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan– Azerbaycan sınırında düşmesini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabr-ı cemil diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Yalçın, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Azerbaycan'dan ülkeye dönmekte olan askeri kargo uçağının, Azerbaycan- Gürcistan sınırında kaza yaptığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Arama-kurtarma ekiplerimizin Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalardan hayırlı haberleri umutla bekliyoruz. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağolsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, paylaşımında, "Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise "Rabb'im askerlerimizi muhafaza etsin. Bu milletin duası, her zaman şanlı ordumuzun yanında." paylaşımı yaptı.