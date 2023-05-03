AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Kars'ta konuştu

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Karslılara seslendi.

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Karslılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Binali Yıldırım, Karslıların 14 Mayıs'ta bu toprakları bölmeye çalışanlara, huzurumuzu bozmaya çalışanlara hak ettiği cevabı vereceğini belirtti.

"Bu seçimlerde bir şeyler oluyor"

AK Parti İl Başkanlığının 2'nci Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında binlerce Karslıya hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Hepimiz beraberiz, kardeşiz. Bizi bölmeye çalışanlara, huzurumuzu bozmaya çalışan alçak terör örgütüne karşı Kars 14 Mayıs'ta hak ettiği cevabı verecek mi? Kardeşim biz 15 seçim yaptık. Unutmayın 16'ncı seçimi yapacağız. Ama bu seçimde bir şeyler oluyor. 20 yıldır elde ettiğimiz güvenlik, terörden arındırılmış bölgelerimizde tekrar terörün yaygınlaştırılması, hakim hale getirilmesi için bir oyun oynanıyor" dedi.

Yıldırım, "Seçim tarihi açıklandı. Adaylar belli oldu. Bu tepkinizi, bu heyecanınızı sandığa saklayın oldu mu? Beraber sandıkta verelim. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Kemal Bey'in adaylığıyla beraber ne oldu? PKK, dağdan, Kandil'den, Suriye'den, PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ avaz avaz bağırmaya başladılar. Millet İttifakı'nı destekleyelim, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim, eyalet sistemini getirelim. Siz işgalin ne demek olduğunu bilirsiniz. 93 harbinden sonra Rus işgali görmüş Kars, bölünmenin ne anlama geldiğini bilir. Ülkemizi bölmeye çalışanlara, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, huzurumuzu, güvenliğimizi yok etmeye çalışanlara Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye hazır mısınız?" diyerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Karslılardan destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti milletvekili adaylarını yanına alarak Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı. Binali Yıldırım, 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte kalabalığın arasına girerek vatandaşların sevgi gösterilerine onlarla sohbet ederek cevap verdi. - KARS