AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçmesiyle ilgili konuştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçmesiyle ilgili, 'Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçmesiyle ilgili, "Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Kurtulmuş, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından yeni dönemin başladığını belirterek, "Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır şekilde, üzerine düşen hedefleri gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır" dedi.