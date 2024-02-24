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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Başörtülü kadınlar artık Türkiye'nin birinci sınıf insanı

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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 28 Şubat sürecinde başörtülü kadınların eğitim ve kamu sektöründe çalışma imkanının olmadığını belirterek, AK Parti iktidarı döneminde bu durumun değiştiğini söyledi. Elitaş, Cumhur İttifakı'nın Sakarya'da belediye başkan adaylarını seçeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu ve milletin desteğiyle iktidarı devam ettirdiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, " ( 28 Şubat süreci) Başörtülü hanımefendilerin ne okullarda okuyabilmesi ne de kamu sektöründe çalışabilmesi imkanı vardı. İkinci sınıf görünen insanların artık Türkiye'nin birinci sınıf insanı olduğunu, hem başörtülü hem başı açık kadınlarımızın baş tacı olduğunu, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde bir konuyşma yapan Elitaş, Sakarya'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bundan önce olduğu gibi Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını seçeceğine inandığını söyledi.

İstanbul'da çöp dağlarının yığınlaştığı, suyun bulunmadığı, belediyelerin sadece kaldırımları döşeyip yıktığı dönemleri hatırlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla artık yeşil, temiz, gelişen şehirlerin öncülüğünün başladığını anlattı.

Elitaş, o günden sonra 2004 yılında seçilen tüm belediye başkanlarının 1994'teki İstanbul'u örnek alarak hareketlerine başladığını, bunu devam ettirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Türkiye bugüne kadar çok önemli badireler atlattı. 27 Mayıs darbesinden başlayıp 12 Eylül'e geçen süreç, ondan önce 12 Mart muhtırası ve 28 Şubat hareketi... Bugün 28 Şubat'a gelirken; başörtülü hanımefendilerin ne okullarda okuyabilmesi ne de kamu sektöründe çalışabilmesi imkanı vardı. Ama şurada bu tabloyu görüyorum; bir tarafta başı açık, bir tarafta başörtülü hanımefendiler. İkinci sınıf görünen insanların artık Türkiye'nin birinci sınıf insanı olduğunu, hem başörtülü hem başı açık kadınlarımızın baş tacı olduğunu, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirdik." diye konuştu.

"AK Parti'yi millet kurdu"

Erdoğan'ın o dönem Siirt'te şiir okuması nedeniyle görevinden alındığını anımsatan Elitaş, şöyle devam etti:

"Ama milletin gönlünden alamadılar. Milletin gönlünden alamayacaklar. 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti'yi kurduk. AK Parti'yi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık. O günden sonra tekrar iktidarımızı devam ettirmemek için, milletin oylarıyla sandıktan çıkan siyasi partinin önüne engel çıkarabilmek için bütün gayretlerini gösterdiler. Elhamdülillah milletin feraseti, sağduyusu ve milletin sahiplenmesiyle birlikte cesur adamların olduğu AK Partililer, hiç kimseye boyun eğmediler."

AK Parti'ye 14 Mart 2008'de açılan kapatma davasının Cumhurbaşkanının dirayeti çerçevesinde Anayasa Mahkemesinden geri döndüğünü dile getiren Elitaş, milletin buna karşı her seçimde daha da fazla Erdoğan'ı destekleyerek "Yola devam" dediğini vurguladı.

Elitaş, "İnşallah 31 Mart tarihinde de Türkiye Yüzyılı belediyesini hayata geçirmek için Sakarya'daki hemşehrilerimizin yine büyük çoğunlukla sandıkları patlatarak, diğerlerinin hayal dahi edemedikleri noktaya getirerek, Cumhur İttifakı'nı sandıktan bir numara çıkaracağını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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