AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: 'Erdoğan ve Arkadaşları Hiçbir Gücün Önünde Eğilmez'
Politika Haberleri
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'da yaptığı konuşmada Türkiye'de 20 yıldır huzur ve güven olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki kararlılığı vurguladı. Ayrıca, YSK'nın 70 yıldır seçimleri adil bir şekilde yaptığını söyledi.
'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEZ'
Ak Parti Genel Başkan Vekili Binalli Yıldırım, daha sonra Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 20 yıldır Türkiye'de huzur ve güven olduğunu belirterek, "Artık Cudi'de, Kato'da, Gabar'da barut kokuları yok; petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Bu, bu ülkenin zenginliği. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar. Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini kollarını bağlayıp, 'buyurun' diyen bir lider değil; 'hizaya durun' diyen bir lider. Hiç şüpheniz olmasın Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hiçbir gücün önünde eğilmez. Hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütleri, onun arkasındakiler, İngiliz ve Fransız mecmuaları ve ABD başkanı bir olmuş Türkiye'nin seçimlerini konuşuyorlar. Bu merak niye? Sizin oy hakkınız mı var ' Pazar günü oy mu vereceksiniz' Ağız birliği yapmışlar; neymiş bölgedeki sömürü planlarının önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan; o heveslerinizi kursağınızda bırakmaya devam edecek, bu pazar günü sadece rakiplerini değil, onlarla birlikte avaz avaz bağıran, yatıp kalkan terör örgütlerini de, onların arkasındaki emperyal güçleri de hepsini tarihe gömecek, sandığa gömecek" dedi.'YSK 70 YILDIR ASLANLAR GİBİ SEÇİM YAPIYOR''Oy namustur' diyen Yıldırım, "Ülkenin cumhurbaşkanlığına talip olacaksın. Seçimler yaklaştı, kaybedeceğini anlıyorsun hemen ben 'Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum' diyorsun. YSK 70 yıldır aslanlar gibi seçim yapıyor. Bütün dünya takdir ediyor. Sen güvensen ne olur, güvenmesen ne olur. Çamura yatmak için şimdiden bahane hazırlamayı bu millet yemez. Bir yandan da diyor ki, 'ABD'de 'darkweb' diye bir şey varmış. Bunlar onun hakkında bir şeyler çıkaracakmış. Ben şimdiden uyarıyorum' diyor. Kemal Bey, eğer 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Sen bir mağduriyet yaşarsan en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz. İnsani konulardaki tecrübemizi bütün Türkiye ve dünya bilir. İtibar suikastı yapma konusunda biz onların eline su dökemeyiz" diye konuştu.
Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,