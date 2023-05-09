AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: 'Erdoğan ve Arkadaşları Hiçbir Gücün Önünde Eğilmez'

'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEZ'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binalli Yıldırım, daha sonra Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 20 yıldır Türkiye'de huzur ve güven olduğunu belirterek, "Artık Cudi'de, Kato'da, Gabar'da barut kokuları yok; petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Bu, bu ülkenin zenginliği. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar. Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini kollarını bağlayıp, 'buyurun' diyen bir lider değil; 'hizaya durun' diyen bir lider. Hiç şüpheniz olmasın Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hiçbir gücün önünde eğilmez. Hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütleri, onun arkasındakiler, İngiliz ve Fransız mecmuaları ve ABD başkanı bir olmuş Türkiye'nin seçimlerini konuşuyorlar. Bu merak niye? Sizin oy hakkınız mı var ' Pazar günü oy mu vereceksiniz' Ağız birliği yapmışlar; neymiş bölgedeki sömürü planlarının önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan; o heveslerinizi kursağınızda bırakmaya devam edecek, bu pazar günü sadece rakiplerini değil, onlarla birlikte avaz avaz bağıran, yatıp kalkan terör örgütlerini de, onların arkasındaki emperyal güçleri de hepsini tarihe gömecek, sandığa gömecek" dedi.

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,