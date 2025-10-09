Haberler

Ala: Erdoğan Gazze'nin Feryadının Sesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş; bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş; bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş; bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda sergilediği irade, Türkiye'nin gücünü tarihten alan kimliğinin bir tezahürüdür. Bu irade, köklerini bin yıllık medeniyetimizin adalet anlayışından alan, merhamet ve dayanışma ilkeleriyle şekillenmiş bir duruştur. Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte; insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.