AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Türkiye 21. yüzyılda, diplomasisinin merkezi aktörlerinden biri olmaya devam edecektir"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin dış politikası hakkında paylaşım yaparak, "Türkiye; 21. yüzyılda, diplomasisinin merkezi aktörlerinden biri olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türkiye'nin dış politikası hakkında paylaşım yaptı. Ala, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel barış için çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde şekillenen proaktif dış politika sayesinde Türkiye; barışa, istikrara ve adalete dayalı bir dünya düzeni inşa etme ideali doğrultusunda, uluslararası diplomasinin aktif ve yön verici aktörü olmaya devam ediyor. İlkeli, kararlı ve vizyoner bir dış politika anlayışıyla, ülkemiz bölgesel gelişmelerin yanı sıra, küresel meselelerde de çözüm üretme iradesi ve kapasitesiyle öne çıkmaktadır. Dış politika yaklaşımımız, temelini diyaloğa açık, hakkaniyeti ve adaleti esas alan ilkelere dayanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ala, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve İran ile Avrupa müzakereleri hakkında bilgi vererek, "Geride bıraktığımız bir hafta içinde İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen diplomatik temaslar, bu yaklaşımın somut bir yansıması olmuştur. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler, süregiden çatışmaya rağmen diyalog kapılarını açık tutma çabasının önemli bir örneğidir. İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelere sağladığımız ev sahipliği ise, uluslararası krizlerin çözümünde Türkiye'ye duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısının, yarın ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olması, tarihi bağlarımızın güçlendirilmesinin yanı sıra, bölgesel iş birliğine atfettiğimiz önemin de açık bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye; 21. yüzyılda, diplomasisinin merkezi aktörlerinden biri olmaya devam edecektir"

Ala'nın yaptığı paylaşımda Türkiye'nin diplomaside etkin rol almaya devam edeceği belirtilerek, "Barışın ve diyaloğun merkezi olarak Türkiye, diplomasiyi kalıcı barışın ve hakkaniyete dayalı bir uluslararası düzenin teminatı olarak gören bir anlayışla hareket etmektedir. Biz, en derin ihtilaflarda dahi diyaloğun gücüne inanan bir ülkeyiz. Taraflar arasında köprüler kurmayı, ortak zemin oluşturmayı ve uzlaşma yolları açmayı ilke edinmiş durumdayız. Güçlünün değil, haklının yanında duruyor; her meselede uluslararası hukuk, insan hakları ve vicdani sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyoruz. Türkiye, bugünün krizlerini çözmekle yetinmeyecek; daha adil, daha güvenli ve daha istikrarlı bir küresel düzenin kurulmasına öncülük etmeyi sürdürecektir. Bu duruşumuz, tarihimizden, medeniyet birikimimizden ve milletimizin barışa olan inancından güç almaktadır. Türkiye; 21. yüzyılda, diplomasisinin merkezi aktörlerinden biri olmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA