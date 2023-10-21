AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Nasıl ki Davos'ta "One minute" diyerek hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız" -"Filistin'de insani yardım koridoru açılacak ama bu yeterli değil" -"Bu zulmün oluşturduğu karanlıkta boğulacak olanlar, bu zulmü oradaki masumlara reva görenlerdir"...

Ak Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Nasıl ki Davos'ta "One minute" diyerek hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız"

-" Filistin'de insani yardım koridoru açılacak ama bu yeterli değil"

-"Bu zulmün oluşturduğu karanlıkta boğulacak olanlar, bu zulmü oradaki masumlara reva görenlerdir"

-"Onlara bütün dünyada yapılması gereken ne varsa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet başkanları ile görüşerek hatırlatıyoruz."

BURSA - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Gazze'de insani yardım için bir koridor açılacağını ancak sınır kapısından yapılacak girişlerin çok yetersiz kalacağını belirterek, "Bizim çözüm önerimiz şudur; İsrail bu zulümlere son verecek, kendi alanına çekilecek. Filistinli kardeşlerimiz de başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurup, kendilerini yönetecekler. Nasıl ki Davos'ta "one minute" diyerek hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Burulaş filosuna dahil edilen 15 otobüsün hizmete alınması programına katıldı. Filistin'de yaşananlara değinen Ala, "Bizim sorumluluğumuz sadece coğrafyamızın içi ile bitmiyor. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, bizim inançlarımıza, değerlerimize, politikalarımıza aykırı giden hususlar varsa onlara da dış politikadaki araçlarımızla derhal müdahale etmeyi bir vazife biliyoruz. İnsanlığa karşı borcumuzun olduğunun da şuurundayız. Bugün Bursa'da güzel bir haberi beraber yaşarken aynı anda derin bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

"Bu insanlığı hiçe saymaktır"

Ala sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz yokluğa, ölüme mahküm ediliyorlar. İnsanlık orada abluka altına alınmıştır. Yapılan saldırılar bütün insanlığın vicdanına yapılmaktadır" diyen Ala, "Çocukların cenazesi, hastaneye yapılan bombardımanla alanları doldurdu. Bu insanlığa, onu seyredenlere yapılmış saldırıdır. Bu insanlığı hiçe saymaktır. Türkiye olarak başından beri, oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Onların hakkını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Bunun maliyeti olmaz. İnsanlığı yok edemezsiniz. O aslında kendi kuyunuzu kazmaktır"

"İnsanların vicdanları ablukaya alınamaz"

Hiçbir devletin, geleceğini çocukların kanları ile karılan harçların üzerine inşa edemeyeceğini ifade eden Ala, "Ancak kendisine çukur kazar. Kendi geleceğini karartır. Vicdanları mahküm edemezsiniz. Belki insanların etrafına abluka çizebilirsiniz. Bedenleri ablukaya alabilirsiniz, İsrail'e söylüyorum; insanların vicdanını ablukaya alamazsınız. İnsanları, çocukları teker teker orada öldürüyorsunuz ama insanlığı öldüremezsiniz. Filistin'i topyekün öldüremezsiniz. Siz kendi geleceğinizi karartıyorsunuz. Kendi geleceğiniz için o bombaları atıp, çukurları kazıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Zulümle kendi karanlığınızı örersiniz"

Efkan Ala sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz 650 yıl 3 kıtaya adaletle hükmetmiş bir milletin torunları olarak tecrübeli bilgilerimizle söylüyoruz ki; devletleri, toplumları ayakta tutan adalettir. Toplumların, devletlerin, milletlerin geleceğini parlatan yol gösteren, onları hedeflerine taşıyan şey adalettir. Zulümle ancak kendi karanlığınızı örersiniz. Maliyeti oradaki insanlar ödeyebilir. Dışarıdaki insanlar üzüntüleri ve yaptıkları ile öder. Ama asıl maliyeti bu zulmü yapanlar ödeyecektir ve ödüyorlar. Tarihten ders de almıyorlar. Hangi anlayış, hangi devlet anlayışı bunu haklı kılabilir, buna izah getirebilir. Bu zulmün oluşturduğu karanlıkta boğulacak olanlar, bu zulmü oradaki masumlara reva görenlerdir"

"Davos'da hadlerini bildirdik"

Türkiye olarak Filistinlilerin hep yanında durduklarını sözlerine ekleyen Ala, "Nasıl ki Davos'da 'One minute' diyerek hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız. Onlara bütün dünyada yapılması gereken ne varsa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet başkanları ile görüşerek hatırlatıyoruz. Onlara yapılması gereken konusunda göreve çağırıyoruz. Ama şunu bilelim ki, bir kötülük başka bir kötülükle ortadan kaldırılamaz. Onun için insanlığı da İsrail'i de doğru noktaya davet ediyoruz. Yoksa korkuyu korkuttuğumuz dünya alem bilir. Biz istiyoruz ki, insanlık insana layık olan tavırla meselelerini çözsün. Biz bu girişimler sonucunda elbette ki mesafeler alıyoruz. İnsani yardım konusunda Cumhurbaşkanımız görüşmeler yaparak en fazla meselenin üzerinde duran lider oldu. Mesafe alında insani yardım için bir koridor açılacak, bir sınır kapısından girişler başlıyor ama çok yetersiz. Orada bizim çözüm önerimiz şudur; İsrail bu zulümlere son verecek, kendi alanına çekilecek. Filistinli kardeşlerimiz de başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurup, kendilerini yönetecekler. Bütün insanlık ve İslam dünyası da sadece seyrederek değil, etkin tedbirler alarak onların yanında duracak ve onları kurtaracak" şeklinde konuştu.

"Çocukları öldürmeyi bir marifet zannederler"

Eleştirilerini sürdüren Ala, "İsrail, heveslerin peşinde gidip, aklı devreden çıkarıp ayak takımının anlayışına mahküm olurlarsa çocukları öldürmeyi bir marifet zannederler. Bu politikaların, bu zulmün yeryüzündeki bütün insanlık tarihi bize göstermektedir ki gideceği bir yer yoktur. Ancak kendi karanlıklarını inşa ederler. Ben bütün kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bursa'dan haykırıyoruz; onlarla beraber, onların yanındayız. Bize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Ala sözlerini şöyle tamamladı;"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmayan bir milletiz. Azerbaycan kardeşlerimiz 30 yıllık işgali, Türkiye - Azerbaycan kardeşliği ile çöp tenekesine birlikte attık. Ondan sonrada o toprakları işgal edenlerin topraklarına gücümüz varken bile bir adım atmadık"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Dünyanın neresinde olursa olsun, bir cesede işkence etmek, masum kadınlara, çocuklara saldırıda bulunmak asla kabul edilecek bir durum değildir. Buna sebep olanları lanetliyoruz. Devletimizin feraseti, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere biz bu konunun oluşturulmaya çalışılan kaos ortamına merhem olacağını ve sorunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.