Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'a yaptığı resmi ziyaretler; ticaret, enerji, savunma sanayii gibi çeşitli alanlardaki girişimlerle Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki stratejik ortaklık ilişkisini güçlendirmiştir. Ziyaretler ile Türkiye'nin barış ve istikrar üzerine kurulu diplomasi yaklaşımı ve bölgesel krizlerin çözümündeki etkin ve eşsiz konumu bir kez daha teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA